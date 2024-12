Ilgiorno.it - Capolavoro per Lecco con La Madonna adorante

Una sala conferenze di Palazzo delle Paure aaffollata ha fatto da cornice allo svelamento della scultura lignea delladi Giovanni Antonio di Giordano. La statua, datata 1499, raffigura lain adorazione del Bambino; la scultura di Gesù Bambino, in origine adagiata sulle gambe della madre, è stata trafugata nel secolo scorso. L’opera rappresenta una delle più alte testimonianze in Valnerina di scultura rinascimentale. Conservata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castelluccio di Norcia, in uno dei punti più alti dell’Umbria, sulle pendici dei monti Sibillini, nel cuore del Parco Nazionale, a seguito del terremoto del 2016 che distrusse l’intero paese, è sopravvissuta ed è parte del patrimonio artistico della Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. "Perugino, nella pala Tezi, esprime la bellezza ideale – ha sottolineato Alessandro Delpriori, storico dell’arte e curatore di questa edizione diper- Giovanni Antonio di Giordano con la suaè il contraltare di Perugino.