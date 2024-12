Boxe Oleksandr Usyk si conferma campione mondiale dei massimi | Fury sconfitto per la seconda volta

Leggi su Sportface.it

hato le cinture didei pesiWBA, WBC e WBO, battendo Tysonnel main event della Kingdom Arena di Riyadh. Ancora una, come lo scorso 18 maggio, il quasi 38enne ucraino ha avuto la meglio grazie al verdetto dei giudici che però staè stato unanime. Tutti e tre i membri della giuria si sono espressi con un 116-112 in favore delin carica, che come accaduto la scorsa primavera è uscito fuori alla distanza dopo aver accusato il colpo iniziale.è stato capace di sopperire ai 15 centimetri di altezza in meno e soprattutto ai 25 kg in meno rispetto all’avversario, utilizzando la sua lucidità tattica e una superiorità tecnica che al termine di questi due incontri sembra chiudere le porte a un eventuale terzo episodio della saga.