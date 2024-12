Metropolitanmagazine.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono Ballando Con le Stelle

A “con le” vince l’amore con il trionfo della vera coppia,, nata dietro le quinte del programma e che ora con la meritatissima coppa in mano potrebbe convolare a nozzeSi festeggia la duecentesima puntata con la standing ovation del pubblico e la giuria azzoppata, rimane composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”. A bordo pista i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra gli ospiti d’onore di questa speciale puntata i Negramaro – con l’annuncio dell’arrivo del secondo figlio di Giuliano Sangiorgi -, Fiorella Mannoia che ha sfoderato qualche passo di samba e in chiusura di una lunghissima puntata Gigi Buffon.