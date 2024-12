Thesocialpost.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice trionfano a Ballando con le stelle 2024

e il suo partner di ballo (e nella vita)hanno conquistato la vittoria nell’edizionedicon le, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una vittoria netta, decretata dalla somma dei voti della giuria tecnica e del televoto, che ha visto la coppia ottenere il 61% delle preferenze, superando due concorrenti altrettanto agguerrite.Le donne sul podioQuest’edizione si è distinta per la presenza femminile nelle prime tre posizioni. Federica Pellegrini, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, ha conquistato la medaglia d’argento, mentre il terzo posto è andato a Federica Nargi e Luca Favilla.La finale e il trionfoLa serata decisiva ha preso il via con un vantaggio iniziale per la coppia, che aveva accumulato 30 punti in più grazie alla vittoria nella semifinale del 14 dicembre.