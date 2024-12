Sport.quotidiano.net - Atalanta-Empoli 3-2, De Ketelaere firma l'11esima gioia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 22 dicembre 2024 - Che il pomeriggio non sarebbe stato facile per l'lo si capisce nei primi 20', quando prima l'va in vantaggio con Colombo e poi Retegui alza bandiera bianca per un guaio muscolare: il rimpiazzo è Zaniolo. Anche i pali non sono alleati dei nerazzurri, che sbattono sul legno con Kolasinac e Djimsiti. Eppure, nonostante tutto, l'attacco orobico si conferma tra i più forti del campionato: Dee Lookman completano la rimonta prima del duplice fischio di Feliciani, che sale alla ribalta per il contestato rigore assegnato ai toscani e trasformato da Esposito. A pochi minuti dalla fine Decaccia il coniglio dal cilindro che vale l'vittoria di fila e, soprattutto, il ritorno dell'in testa alla classifica: il perfetto regalo di Natale per il Gewiss Stadium, che vede la sua squadra vincere anche in una giornata non particolarmente fortunata negli episodi come finora successo poche volte in stagione.