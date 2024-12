Lortica.it - Arezzo espugna Campobasso: terza vittoria consecutiva grazie al rigore di Pattarello

Leggi su Lortica.it

L’e ottiene laaltrasformato daal 10’ della ripresa. Il numero 10 firma così la quinta rete nelle ultime due gare, risultando decisivo per gli amaranto.È stata una partita vivace che, soprattutto nel primo tempo, ha visto le due squadre affrontarsi con intensità e determinazione, creando diverse occasioni da rete. Il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0 all’intervallo soloalle straordinarie prestazioni dei due portieri.Già al 2’ Forte si è allungato troppo la palla, sprecando un’occasione per presentarsi davanti a Trombini. Al 15’,, dopo aver resistito alla marcatura di Calabrese, ha servito Mawuli, il cui tiro a botta sicura è stato bloccato a terra da un prodigioso intervento di Forte. Anche ilha avuto la sua chance con l’ex Di Nardo, che si è trovato a tu per tu con Trombini, bravo a deviare il tiro in angolo.