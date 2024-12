Davidemaggio.it - Amici 24, diretta tredicesima puntata

Anticipazionidi domenica 22 dicembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata giovedì.Nello speciale ci sono state diverse sfide: Antonia, Chiamamifaro e Vybes sono riusciti a confermare il loro banco, grazie al giudizio di Vittorio Farachi, Federica Camba e Carla Armogida. Esito positivo anche per il ballerino Alessio, mentre Teodora ha vinto la prima sfida, ma ha perso la seconda immediata – stabilita da Emanuel Lo – ed ha dovuto lasciare la scuola. Al suo posto è entrata Giorgia. A giudicare le sfide di ballo Andrea Alemanno e Maura Paparo.Per quanto riguarda la gara di canto e di ballo, i cantanti sono stati giudicati da Paola Turci, Nicolò De Vitiis e Gabry Ponte, mentre i ballerini da Eleonora Abbagnato. A finire in sfida per il canto è stato Mollenbeck, ultimo della classifica guidata da Senza Cri.