13 bizzarre leggi natalizie

Mentre oggi ci preoccupiamo di quale regalo comprare o come decorare l’albero, nel XVII secolo i nostri antenati del Massachusetts avevano problemi decisamente più seri: il Natale era letteralmente illegale. Nel 1659, il governo puritano della Colonia della Baia del Massachusetts emanò una legge che proibiva qualsiasi celebrazione natalizia, con una multa di cinque scellini per chi osava festeggiare o semplicemente non presentarsi al lavoro il 25 dicembre. Questa restrizione durò fino al 1681, e il Massachusetts non rese il Natale una festività ufficiale fino al 1856.L’origine inglese del divietoGli inglesi, sorprendentemente, furono i precursori di questa tendenza anti-natalizia. Nel 1643, il Parlamento inglese emanò un’ordinanza che “incoraggiava” i cittadini a trattare il Natale come una festività solenne, piuttosto che come una festa gioiosa.