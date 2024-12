Ilnapolista.it - Vieira: «Ho scelto Vitinha per attaccare, dobbiamo essere offensivi e creare di più»

Patrickè intervenuto a Dazn durante il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà a Marassi alle ore 18. Focus del suo intervento gli ultimi risultati della sua squadra e le speranze per il futuro, con una piccola attenzione alla forza degli avversari. Il Napoli viene da una roboante vittoria a Udine tutta maturata nel secondo tempo, per cui ci si aspetta ancora altrettanta prolificità dall’attacco. Il Genoa invece viene da tre risultati utili, tra cui un pareggio ottimo in trasferta contro il Milan di Fonseca nella scorsa giornata di campionato.: «Napoli da scudetto, noi in un buon momento»Di seguito quanto dichiarato in tv:«Il Napoli è una squadra da scudetto ma noi siamo in un buon momento,giocare con le nostre qualità e cavalcare l’energia positiva dei nostri tifosi per andare in avanti e provare a fare gol.