Anteprima24.it - VIDEO&FOTO/ Limatola si riempie di bambini per la ‘Calata di Babbo Natale’

Tempo di lettura: < 1 minutoTutti col naso all’insù, tutti in attesa di godersi un momento atteso, soprattutto dai più piccoli. La piazza a ridosso della Parrocchia di San Biagio si è riempita di tante persone che hanno voluto vivere l’avvicinarsi al Natale nel modo più suggestivo possibile e cioè guardando in alto per aspettare la calata dal campanile diNatale e dei suoi elfi.Uno spettacolo nel vero senso della parola, una partecipazione importante per un evento voluto fortemente dal gruppo Missione Sociale e dall’Associazione ‘Livia Senese’, presiedute da Massimiliano Marotta, in collaborazione con la Parrocchia di San Biagio e col patrocinio del Comune di.Tanti telefonini pronti a riprendere la discesa delnatalizio, tanta attesa da parte dei più piccoli che non aspettavano altro per godersi pienamente l’atmosfera e guiardare negli occhi l’uomo con la barba bianca che ha preso vita grazie al gruppo Acrobatica by Edilizia Acrobatica.