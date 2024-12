Infobetting.com - Valencia-Alaves (domenica 22 dicembre 2024 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Pipistrelli provano a uscire dal tunnel

Leggi su Infobetting.com

La trasferta del Cornellà si è conclusa con un pareggio per il, che non è riuscito a battere l’Espanyol ma ha dato delle buone indicazioni, soprattutto nel secondo tempo: isperano di trasportare quel piccolo bagaglio di fiducia preso dalla Catalogna a Mestalla per una partita che sabato pomeriggio potrebbe essere fondamentale per .InfoBetting: Scommesse Sportive e