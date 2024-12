Ilfattoquotidiano.it - Un quarto fratello per basket, volley e tennis: la pallanuoto e la sua dimensione cosmica

di Marco PozziPochi giorni fa l’Italia ha vinto la Coppa Davis. “Campioni del mondo” per la seconda volta consecutiva. Evento alquanto eccezionale, dovuto a una congiuntura particolarmente fertile e miracolosa per il movimento nazionale. E congiuntura redditizia, visto che molti si stanno iscrivendo ai corsi die i bambini, visto anche il momento di secca per il calcio, guardano Sinner in televisione e vogliono “diventare come lui”. Tutti con una racchetta in mano insomma.A me invece è capitato di assistere, per la prima volta, a una partita di, maschile, campionato di A2.Immediata percezione, fin dall’ingresso: in piscina i suoni sono diversi rispetto a un palazzetto. Rimbomba, l’acqua è un elemento diverso, diverso è il profumo, lo spazio, la luce, i suoi rifletti. Si percepisce l’acqua attraverso i sensi, nella vista, nell’odorato, nell’udito; vien quasi voglia di toccarla in effetti, di sentirla sui polpastrelli e, se per la stagione fuori fa caldo o freddo, d’immergersi come in una spa.