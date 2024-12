Feedpress.me - Un bambino viene affidato al padre, ma fugge e va dai poliziotti: "Voglio vivere con la mamma". E' accaduto a Catania

in esclusiva alscappa dalla scuola elementare che frequenta, ferma una pattuglia della polizia dicendo di essersi perso durante una gita scolastica, ma all’arrivo della madre svela il vero motivo della sua presenza in strada: era fuggito per «il forte disagio di non poterecon lei». Gli agenti dopo avere preso in custodia il piccolo, che ha meno di 14 anni, redigono un verbale.