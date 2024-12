Panorama.it - Tortora, alle porte della cultura

Per ricerche legate alla storia etradizioni calabro-lucane, dove terminano gli attuali confini amministrativiBasilicata ed iniziano quelliCalabria, una conversazione con il prof. Aleardo Dino Fulco è immancabile. L’illustre docente, lucano di origini e calabrese d’adozione, mi riceve nel suo studio, un’autentica miniera di ricerche sul territorio locale cui ha dedicato articoli e saggi, convegni e seminari, anche grazie alla lunga militanza nel mondoscuola, come docente e preside. Una guida, una sorta di “Virgilio” in un singolare viaggio nel punto esatto dove “il passato” aveva lasciato tracce imperiture, aprendo le. Anzi “alla”.Professore, diamo le giuste coordinate geografiche, intanto.«Primo centrocosta calabro-tirrenica per chi proviene da nord,è un passaggio obbligato per i grandi circuiti turistici dell’entroterra di ben tre Regioni, (Campania, Basilicata e Calabria): l’intero abitato -una superficie di 57,88 kmq su cui vivono circa 6.