Striscione alla partita per l'addio. E la squadra ricorda un gol decisivo

La notizia della tragedia di Ponte a Ema ha raggiunto anche il "Poggio a Caiano 1909", la società in cui Elio Racheli aveva iniziato a giocare a calcio lo scorso anno. Vi era rimasto per pochi mesi, ma tanto è bastato per lasciare un segno e per far sì che il club non lo dimenticasse ed esprimesse cordoglio per la scomparsa del giovanissimo. "Un ragazzino tranquillo, parte integrante di un gruppo solido che frequentava la stessa scuola qui a Poggio e che era molto unito – ha commentato il dirigente Andrea Drovandi a nome della società – ricordiamo ancora un golche fece nella scorsa stagione. I compagni sono scossi e profondamente addolorati. Come club, oltre ad unirci al dolore dei familiari, vogliamorlo con un‘iniziativa a lui dedicata". L‘omaggio ad Elio si concretizzerà oggi pomeriggio al campo sportivo di Grignano, poco prima dellafra Prato e Poggio a Caiano valida per il campionato esordienti A con fischio d‘inizio alle 14: gli ex compagni di Elio esporranno unoin sua memoria.