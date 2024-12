Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 20esima giornata il Crotone batte (1-3) l’Altamura in trasferta con la doppietta di Tumminello e gol di Oviszach

Team Altamura 13Marcatori: 11°-75°, 19°, 55° Leonetti. Team Altamura (4-3-3): Pane, Mane’ (Simone), Silletti, De Santis, Acampa, Di Pinto, Franco (Bumbu), Rolando, D’Amico, Grande, Leonetti. All. Di Donato(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Armini (Cargnelutti), Di Pasquale, Giron, Gallo (Barberis), Schiro’, Silva, Vitale (Spina),(Stronati),(Gomez). All. LongoArbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del GrappaAssist.: Giuseppe Luca Lisi di Firenze-Manuel Marchese di PaviaQuarto giudice: Antonio Pio Pascuccio di Ariano IrpinoAmmoniti: De Santis, D’Amico, Gallo, Silva, StronatiAngoli: 5 a 5Recupero: 3 e 6 minutiI risultati della doppiain coincidenza della fine deld’andata e l’inizio deldi ritorno, confermano il potenziale delcome squadra capace di lottare per l’alta classifica.