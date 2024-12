Sport.quotidiano.net - Serie B, diciottesima giornata: il Sassuolo vince la settima partita di fila. Cade il Pisa

Bologna, 21 dicembre 2024 – Ilè inarrestabile: contro il Palermo, i neroverdi hanno centrato il settimo successo die hanno aumentato a sei i punti di distacco dal secondo posto. Il, infatti, trova nuovamente la sconfitta dopo tre giornate e non solo permette agli emiliani di scappare, ma si fa raggiungere dallo Spezia, che ha sconfitto il Catanzaro in trasferta. Ai bianconeri è bastato Pio Esposito (all’ottavo centro in campionato) per superare i calabresi e agganciare nuovamente il secondo posto. Vittorie anche per Sudtirol, Mantova, Carrarese e Cittadella, rispettivamente contro Bari, Frosinone, Cosenza e Reggiana. Un punto a testa tra Salernitana e Brescia L’anticipo dell’Arechi scivola via senza particolari emozioni: Salernitana e Brescia si annullano a vicenda e conquistano un punto a testa.