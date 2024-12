Lettera43.it - Salvini: «La riforma della giustizia adesso è ancora più urgente»

«Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così». Lo ha detto Matteonel corso di un punto stampa a Roma, all’indomani dell’assoluzione nel processo Open Arms. «La separazione delle carriere porterebbe quello che si è visto ieri a essere normalità in tutta Italia. Io sono stato assolto, ma ci sono decine di migliaia di italiani che sono ingiustamente sotto processo. E quindi penso a loro, penso a chi è ingiustamente in carcere o ai domiciliari. Lapiù».Matteo(Ansa).: «Tornare al Viminale? Per ora sto bene dove sono»«Non avevo paura. È una sentenza giusta che mi aspettavo», ha detto il leaderLega, sottolineando che il processo Open Arms «è costato milioni di euro».