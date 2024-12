Sport.quotidiano.net - Renate-Pro Patria, il ritorno: "Sarà una partita aggressiva"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultima del 2024 e prima del girone di andata di Serie C. Si parte oggi contro la Pro, poi la breve pausa e il 4 gennaio c’è già la gara di Salò. Foschi recupera lo squalificato Auriletto al centro della difesa a tre, oramai soluzione intoccabile visti i recenti back positivi a livello di risultati. Tra i convocati a centrocampo c’è anche Calì, al massimo per lui uno scampolo di gioco nella seconda parte della ripresa, mentre in attacco manca ancora De Leo, reparto in cui non dovrebbero registrarsi modifiche rispetto alla gara con la Pro Vercelli con Francesco Di Nolfo (nella foto Peruzzetto) schierato a supporto del match-winner Plescia. È una classicissima per la Serie C la sfida trae Proe Foschi la immagina come unadi terza serie, combattuta e senza troppi fronzoli.