Phisikk du role – Il panettone dei Mattei e il metodo fallimentare di Tangentopoli

Nel giro di pochi giorni due politici di rango nazionale, che furono cinti dall’aureola nera dei dannati per presunte malefatte collegate al loro ruolo, sono stati liberati dall’insulto reputazionale e restituiti al mondo con l’abitino della prima comunione.Sono gli eternidella terza Repubblica: Renzi, oggetto di vivace attenzione da parte dei pm per presunti illeciti finanziamenti alla sua fondazione Open, e Salvini, autoproclamatosi martire per aver osteggiato l’altro Open (l’Ong Open Arms) a suo dire proditorio importatore di migranti sostenuto dai pm di Palermo.Il verdetto favorevole dei tribunali si è tradotto, come accade per casi mediaticamente molto frequentati, in uno strumento dialettico ad uso dei vincitori.Comunque, al netto dei profili giuridico-formali, resta una considerazione che s’impone con qualche evidenza: immaginare che l’azione dei pubblici ministeri possa surrogare la politica significa stravolgere le regole di base dell’equilibrio costituzionale tra poteri.