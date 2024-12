Ilgiorno.it - Pericolo terrorismo: intensificati i controlli dopo Magdeburgo. Quali sono i luoghi sorvegliati

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 dicembre 2024 – Natale “blindato” sul fronte della sicurezza,l’attentato diche ha provocato due morti e almeno una settantina di feriti. ARCHIVIO SICUREZZA>>> MILANO 13/05/06 - DUOMO - MILITARE MILITARI SICUREZZA - SOLDATI - ESERCITO - FOTO MARMORINO/NEWPRESS per FACHIN LUCIDI In una riunione d’urgenza tenutasi in prefettura questa mattina, sabato 21 dicembre, è stato disposto un incremento delle attività di controllo del territorio a Milano, con particolare riguardo a tutti iinteressati da eventi e manifestazioni con cospicuo afflusso di pubblico, nonché ai siti dove tradizionalmenteallestiti mercatini e fiere natalizie, agli obiettivi istituzionali e di governo, agli scali aeroportuali e ferroviari, alle stazioni della metropolitana, alle reti del trasporto pubblico e alle fermate di stazionamento dei bus turistici.