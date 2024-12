Sport.quotidiano.net - Per sfatare ancora un tabù. Da 24 anni il Pisa non vince a Modena: "Per i tre punti serve il massimo»

Sarà una partita dai mille significati, per una penultima giornata di andata che si preannuncia scoppiettante, sia per quanto riguarda il platonico titolo di campione d’inverno, sia per la lotta ai primi due posti per la promozione diretta. La squadra di Inzaghi ci ha abituato a infrangere diversiin questa stagione. La corazzata nerazzurra arriva infatti dal successo contro il Bari, con i pugliesi che non perdevano da 14 partite ed è riuscita a infrangere anche ildelle neopromosse, dato che in precedenza vi era stato il successo di Mantova. Ora sulla strada per la promozione si pone il, dove i nerazzurri non vincono da 24. "Quest’anno per fortuna qualchel’abbiamo infranto - dichiara Inzaghi presentando il match -, per cui speriamo di fare la nostra partita. Mandelli è stato bravo, ha dato solidità e secondo me ilè una squadra che potrà ambire i play-off perché ben strutturata".