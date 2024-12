Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 21 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi21? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi21:ArieteCari Ariete, sarà una giornata energica. Le stelle prevedono che riuscirete a superare tutte le sfide di lavoro. Sarà un buon momento per portare avanti progetti a lungo termine. In amore, la passione è all’apice ma dovrete stare attenti a non sembrare troppo autoritari. L’armonia della coppia non può prescindere da un dialogo aperto e sincero.