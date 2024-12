Ilgiorno.it - Morta soffocata nell’incendio. Presto l’autopsia

La Procura di Monza aprirà un fascicolo penale per disporresu Moallem Messaouda, la donna di origine algerina di 70 anni trovatasemicarbonizzata giovedì mattina nel suo appartamento nelle case popolari di via Tiziano Vecellio 13 (nella foto). La 70enne è stata trovata nel suo letto, come se fosse ancora addormentata. L’ipotesi è che possa essere deceduta per soffocamento, prima che si propagassero le fiamme, spente alle 7 del mattino dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza intervenuti quando i vicini hanno notato il fumo che usciva dall’appartamento al terzo piano. Ma soltantopotrà chiarire le cause della morte. Mentre le ulteriori indagini dovranno accertare se davvero a innescare il rogo sia stato il malfunzionamento di una stufa elettrica. S.