Montalto consegnato il bus per i ragazzi del centro riabilitativo di Maratonda

, 21 dicembre 2024- Il Comune didi Castro haa Fondazione Solidarietà e Cultura un bus dedicato al trasporto deidelsocio-. Il mezzo è adibito per accogliere a bordo le persone con disabilità, essendo attrezzato di apposite pedane e di tutti i dispositivi di sicurezza e bloccaggio per gli utenti costretti sulla sedia a rotelle.“Si tratta – spiega Marco Fedele, assessore con delega all’urbanistica e alle partecipate – di una delle prime risposte positive che il territorio riceve dalla transizione ecologica, in particolare dagli impianti fotovoltaici. Il busalla fondazione, infatti, è stato acquistato tramite una misura compensativa. Grazie alla collaborazione con l’azienda che ha installato i pannelli fotovoltaici, del gruppo Enfinity, l’amministrazione Socciarelli è intervenuta sul parco mezzi di Fondazione Solidarietà e Cultura, ereditato in condizioni non ottimali.