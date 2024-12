Dilei.it - Melissa Memeti, chi è la vincitrice di The Voice Kids 2024

Leggi su Dilei.it

, tredicenne originaria di Casoli, in provincia di Chieti, è la giovane promessa della musica italiana che ha conquistato il pubblico di The. Nella serata del 20 dicembre, durante l’attesissima finale del talent show di Rai Uno,ha incantato tutti con la sua voce straordinaria e la sua capacità di emozionare. Scopriamo chi è questa giovane artista, il suo percorso nel programma e i dettagli che hanno reso il suo stile unico., vince The: un sogno che inizia con un karaokeha solo 13 anni, ma il suo talento e la sua determinazione l’hanno già portata sotto i riflettori. La sua storia inizia in modo semplice e inaspettato: “Due anni fa, durante una serata in famiglia, ho preso il microfono e ho cantato per la prima volta.