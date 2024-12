Liberoquotidiano.it - Manovra da 28 miliardi, via libera alla Camera: taglio delle tasse e fondi ai territori, tutti i numeri

Dalin busta paga per oltre 14 milioni di lavoratori all'Ires premiale per le imprese, dal bonus bebé al bonus elettrodomestici: lada circa 28arriva al traguardo, con molte micro-norme e diversi dietrofront rispetto alle proposte del governo, dimposta sulle criptovalute ai revisori del ministero dell'Economia nelle aziende che ricevono contributi pubblici. Ora il testo passerà al Senato per il viafinale previsto per il 28 dicembre. Poco più di una formalità. In serata, dopo l'okfiducia della mattina, il provvedimento è stato approvato con 204 voti a favore e 110 contrari. Dopo il viadei 300 emendamenti in Commissione Bilancio nella notte tra mercoledì e venerdì, è emerso un tesoretto di 100 milioni per il 2025 e altrettanti per il 2026.