Manovra 2025, confermate le 3 aliquote e il taglio del cuneo fiscale

La nuovaapprovata alla Camera porta importanti modifiche alla riforma dell’Irpef.le tree ildelal fine di semplificare le tasse dei cittadini e diminuire il carico: le novità sulleIl governo, con laapprovata dalla Camera, ha intrapreso un percorso di riforma dell’Irpef, mirato a rendere il sistemapiù equo e sostenibile.Tra le novità spicca la conferma delle tre: il 23% fino a 28mila euro; tra 28mila e 50mila euro il 35%; oltre i 50mila euro si paga il 43%. Le modifiche introdotte comporteranno un alleggerimento del caricoper coloro che percepiscono un reddito inferiore ai 40mila euro, come confermato dalle analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio.Nonostante i benefici per le fasce di reddito più basse, è importante notare che per i redditi compresi tra 32mila e 40mila euro ci sarà un aumento dell’aliquota marginale.