Lo salvano dall’infarto poliziotta lucchese compie il miracolo insieme a un collega

Lucca, 21 dicembre 2024 – “Un passante ha attirato la nostra attenzione indicandoci un uomo accasciatosi a terra in strada per un malore improvviso. Io e il miodella Volante ci siamo precipitati in pochi attimi, abbiamo avvisato il 118 e ci siamo attivati con le procedure di primo soccorso che ci hanno insegnato. Abbiamo capito che non c’era un secondo da perdere. Sono stati momenti molto delicati, quell’uomo aveva gli occhi girati, il battito cardiaco azzerato, aveva le labbra bianche, non respirava. Ma alla fine siamo riusciti a salvarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore”. Sorride soddisfatta Lucrezia Magaddino, 30 anni,in servizio da un paio di anni alla Squadra Volanti di Cremona.alGiovanni Longobardi ieri mattina intorno alle 9 ha praticamente riportato in vita un 47enne colto da un gravissimo infarto per strada, nel centro della città lombarda.