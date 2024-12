Panorama.it - La Spagna rafforza la Difesa aerea con altri 25 Eurofighter

Il governo spagnolo ha firmato un contratto con la Natoand Tornado Management Agency (Netma), che ha sede a Monaco di Baviera, Germania, per l'acquisizione di 25 velivoli. Noto come programma Halcon II, l'ordine coprirà la consegna di 21 unità monoposto di ultima generazione e di quattro biposto per sostituire parte della flotta di Boeing F-18 gestita dall'Aeronautica militare spagnola. L'accordo, che segue un precedente contratto firmato nel 2022 per un lotto di venti aerei da combattimento, vedrà la flotta spagnola dicrescere fino a 115 esemplari con la prima consegna dei nuovi velivoli prevista per il 2030. Questi serviranno per potenziare le capacità e le operazioni di vigilanzadella; rafforzeranno la sua posizione di rilievo nella Nato e avranno una positiva ricaduta industriale sia in, sia in Germania, Francia e Italia.