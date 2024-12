Ilfattoquotidiano.it - La finale di Ballando con Le Stelle, e se vincesse Federica Pellegrini?

Lunghe, lunghissime. Le puntate dicon Lesono una specie di maratona capace di ammaliare e insieme stordire lo spettatore. Forse perché Milly Carlucci desidera rendere lo show una sorta di Festivàl? “Noi stiamo cercando di renderecon leun evento, di quelli che si attendono per molto. Sanremo si aspetta per settimane, chiedendosi chi ci sarà e cosa accadrà. Non intendo paragonarmi a un evento di questo tipo, sarebbe immodestia totale, ma il modello è quello, un evento che negli anni si rinnova, di cui si parli, che conserva la sua vitalità”, le sue parole a Fanpage.it.Qualche che sia la ragione di questa durata monstre, stasera tutto è pronto per la finalissima di una delle stagioni più di successo da un punto di vista dell’auditel ma anche dell’enorme mole di chiacchiericcio generato.