In ricordo di Giovanni Bersani. Zuppi celebra una messa

Sarà commemorato oggi il decimo anniversario della scomparsa di, illustre personalità cattolica bolognese, la cui attività ha spaziato dall’associazionismo alla cooperazione, dal parlamento italiano fino a quello europeo. L’iniziativa prenderà avvio alle ore 17,30 nella chiesa ’Santa Maria della Pace, in piazza del Baraccano 2, dove si alterneranno momenti di riflessione e di preghiera, e si concluderà poi alle 18,30 con laprefestivata dal cardinale arcivescovo Matteonella vicina chiesa ’SS. Trinità’, in via Santo Stefano 87. "La sua lunga vita – afferma una nota del Movimento Cristiano Lavoratori, promotore dell’iniziativa –l’ha spesa al servizio dell’associazionismo sociale, del progresso economico-sociale del nostro territorio e dei paesi in via di sviluppo e della concordia tra i popoli.