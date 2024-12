Sport.quotidiano.net - Il viaggio in casa Torino. Bologna, ascolta Italiano: "Fame e autostima le strade per l’Europa»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Testa al: ma anche testa piegata sul manubrio. "E’ il messaggio che ho appena dato ai miei giocatori nello spogliatoio – rivela Vincenzonel venerdì di vigilia –. Bisogna sempre averee attenzione alte, perché nel calcio quando ti senti bravo e forte arrivano le bastonate". Quella di sentirsi bravi e più forti degli altri è una tentazione facile in cui cadere per unche in campionato ha conquistato 16 punti nelle ultime 7 partite. Ma tra il volare alto e il rischio di prendersi una bastonata c’è ilnella tana del Toro di Paolo Vanoli, vecchia conoscenza rossoblù (nel 2002-2003, con Guidolin in panchina) e ancor più vecchio compagno di squadra dial Verona, dal ‘96 al ‘98’. "E’ la nostra prima sfida da allenatori – dice il tecnico rossoblù –.