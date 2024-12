Game-experience.it - EDGE svela la lista dei “Migliori videogiochi del 2024” e premia il team di sviluppo dell’anno

La rivistaha condiviso i suoi premi per quanto riguarda questoormai sul viale del tramonto, dove tra questi troviamo anche il GOTY assegnato ad Astro Bot.Appena pochi giorni dopo i The Game Awards, scopriamo qui sotto tutti i premi assegnati dalla nota rivista, partendo dalla classifica per il Game of the year (grazie a ResetEra):Astro BotUFO 50Lorelei and the Laser EyesAnimal WellMetaphor: RefantazioFF7: RebirthArcoFrostpunk 2Shiren the Wanderer: The mystery dungeon of serpentcoil islandHelldivers 2GiocoPlayStation:Astro Bot (Vincitore)Helldivers 2FF7: RebirthGiocoXbox:Indiana Jones e l’antico Cerchio (Vincitore)Dungeons of HinterbergSTALKER 2: Heart of ChornobylGiocoNintendo:Shiren the Wanderer (Vincitore)Legend of Zelda: Echoes of WisdomPaper Mario: The thousand-year doorGiocoPC:UFO 50 (Vincitore)Frostpunk 2Tactical Breach WizardsGiocoVR:Vendetta forever (Vincitore)Batman: Arkham ShadowThrasherMiglior espansione:Elden Ring: Shadow of the Erdtree (Vincitore)Destiny 2: The Final ShapeDiablo IV: Vessel of HatredMiglior design visivo:Neva (Vincitore)Senua’s Saga: Hellblade 2FF7: RebirthMiglior design audio:Star Wars: Outlaws (Vincitore)BalatroStill wakes in the deepMiglior design narrativo:The rise of the golden idol (Vincitore)Lorelei and the laser eyesNo case should remain unsolvedMiglior prestazione attoriale:Alec Newman – Still wakes in the deep (Vincitore)Troy Baker – Indiana JonesRuss Bain – Ghosts of New EdenStudio:Asobi (Vincitore)MossmouthGSC Game WorldEditore:Playstack (Vincitore)Panic IncKepler Interactive