Di dov’è Melissa Memeti? Le origini della vincitrice di The Voice Kids 2024

, la ragazza di 13 anni che ha vinto Theè di Casoli, un piccolo borgo di origine medioevale che si trova in provincia di Chieti, in Abruzzo. Anche i suoi genitori, Alma e Antoniosono diabruzzesi. Il dettaglio curioso è che oltre a, anche un’altra concorrente del programma viene da Casoli, Alessandra Colacarlo.Ovviamente da Casoli, sia sui media locali che sui gruppi socialcittadina, hanno fatto il tifo per le due ragazze, che gareggiavano in squadre diverse (con Loredana Bertè, mentre Alessandra con Clementino). Fino a poco tempo prima di partecipare a Thenon pensava certo a cantare, perché le sue passioni si concentravano sul Giappone. Poi dopo aver rivelato il suo potenziale talento durante un karaoke, i genitori dihanno deciso di affidarla alla maestra Donatella Morciano, anche lei di Casoli.