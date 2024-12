Agi.it - Dai monopattini ai tassi alcolemici: il nuovo codice della strada in pillole

AGI - È in vigore dal 13 dicembre il decreto sicurezzale che modifica da subito alcune norme del, Legge 25 novembre 2024, n. 177, con l'obiettivo di rendere le strade più sicure per tutti. Le nuove disposizioni rappresentano un passo importante per ridurre gli incidenti e promuovere una guida più responsabile. Alcune delle principali misure adottate: Contrasto alla guida sotto effetto di alcol e droghe I limiti deinon cambiano e rimangono gli stessi. Per i recidivi, trovati positivi all'alcol al volante, scatta l'obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock, che impedisce l'accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero, oltre alla revocapatente e al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche primaguida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell'infrazione, che aumenta in casi gravissimi.