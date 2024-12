Secoloditalia.it - Crosetto raggiunge i militari italiani in Iraq e in Kuwait: vi porto il grazie dell’Italia

Prosegue la missione in Medio Oriente del ministro della Difesa Guidoche, dopo la tappa di venerdì 20 dicembre in, ha incontrato anche iimpegnati in. “Il vostro servizio è prezioso per il nostro Paese e per la comunità internazionale. I beneficiari della pace e della sicurezza che noi qui garantiamo sono le persone che amiamo. E l’insieme delle persone a noi care costituisce l’Italia”. Con queste parolesi è rivolto aidel contingente italiano in. “Oggi sono qui per portarvi la gratitudine mia e delle istituzioni – ha aggiunto – per la dedizione, professionalità e spirito di sacrificio con cui operate anche in questi giorni di festa, lontano dai vostri affetti. Siete esempio di straordinaria responsabilità e profonda abnegazione, di cui siamo tutti profondamente orgogliosi”.