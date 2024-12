Ilrestodelcarlino.it - Cecco d’Ascoli,. Verna presidente

L’Assemblea dei Soci dell’Istituto Superiore di Studi Medievali ’’ ha nominato Arturo, nuovodel Cda. L’attuale dirigente scolastico del Liceo Classico Statale ’Stabili-Trebbiani’ prende il posto di Elia Calilli, già vicee, dal 2017,facente funzione. Nella stessa riunione sono stati nominati Fabio Campanella come vicee Ilaria Mautone consigliere: andranno a comporre il nuovo Cda con Cecilia Bottolini, in rappresentanza dell’Amministrazione e Giuseppe Maria Olivieri, per la Fondazione Carisap.