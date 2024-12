Metropolitanmagazine.it - Bugo annuncia il ritiro dalla musica (e Morgan ha qualcosa da dire)

La data farebbe pensare ad uno scherzo, ma lui stesso lo sottolinea: «non è un Pesce d’Aprile». È tutto vero, Cristian Bugatti, in arte, hato a sorpresa il suo. «Non è una scelta sofferta. Lo faccio volentieri», ha spiegato in conferenza stampa, parlando della sua decisione.Il cantautore meneghino ha in programma un ultimo concerto, previsto il 1 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, durante il quale saluterà il suo pubblico. Sui social un comunicato chiarissimo: «Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte.». Bugatti, cinquantun’anni, ha iniziato la sua carriera fondando il gruppole Quaxo. Nel 2000 ha pubblicato l’album d’esordio La prima gratta, al quale sono seguiti altri nove dischi; l’ultimo, Per fortuna che ci sono io, è uscito nel 2024.