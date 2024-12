Ilgiorno.it - Bombe fatte in casa e coltelli. Condannato il “lupo solitario“

In, nascosti in un armadio, teneva bottiglie di liquido infiammabile, contenitori pieni di polistirolo, tubi di metallo e materiale per confezionaremolotov, ordigni artigianali e due detonatori. E anche una collezione di, quelli probabilmente usati per tagliare le gomme a decine di auto a Muggiò, Lissone e Monza. Per Daniele L., 31 anni, di Muggiò, con denunce alle spalle per danneggiamenti e per incendio doloso per bottiglie incendiarie scagliate contro i portoni di varie chiese della sua cittadina, ieri è arrivata la condanna a 16 mesi di reclusione per il reato di detenzione di materiale esplosivo. Per questa accusa il 31enne era stato arrestato dai carabinieri e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico perché ritenuto socialmente pericoloso. Le indagini dei carabinieri si erano intensificate nei mesi scorsi, quando hanno cominciato a moltiplicarsi i casi di auto vandalizzate.