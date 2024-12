Ilgiorno.it - Automobile a nolo per portare la coca

Leggi su Ilgiorno.it

I Carabinieri della Compagnia di Chiavenna nel primo pomeriggio di giovedì hanno tratto in arresto un diciannovenne straniero, risultato poi nullafacente e senza fissa dimora, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato dai Carabinieri mentre stava attraversando l’abitato di Dubino alla guida di una autovettura presa a noleggio, è stato trovato in possesso di 38 grammi diina, 5 di eroina e 1,5 di hashish, oltre ad una modica somma di denaro in euro e franchi svizzeri. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida. Sempre sul fronte della cronaca, non può dirsi ancora sciolto il presunto giallo sulla morte dell’ex panettiere di Talamona Mario Ciaponi, 77 anni, che domenica scorsa la convivente ha trovato nella sua abitazione a terra senza vita, accanto a una vasta macchia di sangue.