Viabilità, tutti in auto verso il sud

Tempo di lettura: 1 minutoSono 2350 le persone mobilitate da Anas per facilitare la circolazione sulla rete stradale estradale in vista dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività. come per l’esodo estivo, l’obiettivo è offrire, anche in occasione delle festività natalizie, un viaggio sicuro non solo per spostamenti di breve periodo, ma anche di lungo raggio. Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita di circa l’8% a partire da oggi e del 6% nella giornata di lunedì 23 dicembre con circa 2 milioni di persone in più che utilizzeranno la rete stradale gestita da Anas. Si stima di registrare 13 milioni di transito nella giornata di oggi e 12 milioni lunedì 23 Dicembre. I maggiori incrementi sono attesi al centro, al sud è in Sicilia, arrivando a toccare rispettivamente +12, 14 e 15 per cento.