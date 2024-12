Lanazione.it - Vermi nel pane a scuola: "Si faccia fornitura locale"

E’ polemica aperta sulla vicenda Iegli insetti rinvenuti nelservito ai ragazzi dellaelementare di La Scala. Il coordinamento di Forza Italia San Miniato torna a sottolineare che "l’episodio si è ripetuto due volte in quaranta giorni nonostante l’amministrazione si fosse impegnata a fare verifiche interne". "Il fatto grave è che il Comune di San Miniato ha operato, sulla base di un bando del 7 novembre, una “selezione per la nomina di un consulente per il controllo della qualità e sicurezza alimentare inerente al servizio di ristorazione scolastica comunale – spiega una nota –. Ciò che è accaduto dimostra che tale “consulente” non si è minimamente attivato oppure non ha svolto correttamente il suo incarico". da qui una precsa di posizione netta. Forza Italia, quindi, chiede l’immediata revoca "di tale consulente".