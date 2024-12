Lanazione.it - Valdo Spini presenta il suo libro a Levane

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 dicembre 2024 –, grande socialista e politico italiano, sarà l'ospite di un incontro organizzato nel pomeriggio di oggi presso la sala Coop Bruno Manetti in via Venezia a. Presenterà infatti il suo" Sul colle più alto", le elezioni del Presidente della Repubblica dalle origini ad oggi. Un viaggio nella storia politica e contemporanea d'Italia, ricordi diretti e testimonianze inedite per ripercorrere l'elezione al Quirinale. Da Alcide De Gasperi a Sandro Pertini, da Carlo Azeglio Ciampi a Sergio Mattarella. Introdurrà l'incontro Ferruccio Picchioni, presidente della Coop di. A moderare l'incontro la consigliera comunale di Montevarchi Chiara Masini. Appuntamento alle ore 18.