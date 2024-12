Ilrestodelcarlino.it - Urbino Capoluogo: più di 2.200 iscritti. I nuovi eventi del 2025

Si chiude un anno molto positivo per l’associazione. Il 2024 ha visto diverse giornate da ricordare per il gruppo fondato da Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti (foto), rispettivamente presidente e vicepresidente vicario. "Il 2024 – dicono i due – sta per terminare con un grande risultato per quanto riguarda gli, che in questi giorni hanno superato la quota di duemiladuecento. Di essi, circa 1.100 sono cittadini del comune di, mentre l’altra metà del territorio. Nella città ducale l’incremento è stato di oltre 70. E ci teniamo a sottolineare che non è possibile essereonline, ma solo di persona, per cui parliamo di numeri reali. Inoltre, è stato un anno ricco di: vari i libri pubblicati sotto l’auspicio di, tutti inerenti la storia o la cultura locale; tanti gli incontri con personalità del territorio che hanno illustrato ai cittadini prospettive e risultati nei propri ambiti; infine a gennaio il risultato diriconosciutadi provincia, obiettivo che noi portiamo nel nome fin dall’inizio".