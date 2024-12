Calciomercato.it - Top player ai margini: Juve e Milan accendono i riflettori, intrigo con Guardiola

Le due big italiane monitorano le occasioni anche in attacco e a gennaio potrebbe muoversi un campione del mondoIl mercato di gennaio è alle porte, ma ovviamente le grandi manovre almeno sulla carta sono già iniziate. In Italia due o tre squadre importanti avranno bisogno di rinforzi, in primis lantus che ha assoluta necessità di un difensore centrale e magari pure un terzino. Ilinvece è a caccia di un centrocampista, la Roma di un terzino destro. Ma tutte e tre hanno nel mirino anche un attaccante, i giallorossi già a gennaio mentre le altre due con un po’ più di calma. E questo ovviamente non significa che non possano muoversi in questa finestra di mercato invernale anche in vista dell’estate.Cristiano Giuntoli e Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itSoprattutto se dovessero presentarsi delle occasioni imperdibili.