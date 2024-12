Quotidiano.net - Tim, da Mef e Retelit 700 milioni per Sparkle

Dopo circa un anno di trattative il Mef e(controllata dal fondo spagnolo Asterion) hanno presentato l’offerta vincolante a Tim per acquisire l’intero capitale di. Ora la palla passa a Tim che, come primo passo, deve riunire il cda – ci si aspetta già oggi – per prendere atto della proposta e, insieme agli advisor avviare il processo di valutazione e decisione. L’offerta è di 700di euro totali ed è valida fino al 27 gennaio. Anche se per il closing dovesse servire più tempo l’impegno del Mef e del fondo sono sufficienti all’ad Pietro Labriola di aggiornare il piano industriale con una nuova sforbiciata al debito. L’offerta del Mef non cambia nel prezzo ma ora è diventata vincolante per questo secondo gli analisti "si tratta di una notizia positiva, in quanto consente a Tim di monetizzare un asset non più strategico, fin dall’origine inserito nel progetto di delayering presentato dal ceo Labriola, e non di supporto alla cash generation del gruppo nel periodo 2024-26" come scrive Equita.