Sono sparito perché malato Uomini e Donne torna in studio dopo giorni e Francesca scioccata

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è un gran parlare del trono di Michele Longobardi in questi. La puntata dicon la cacciata, come riportano le anticipazioni, non è ancora andata in onda ma ormai tutti sanno che non ha concluso bene il suo percorso. Le aspettativedunque tutte su Martina De Ioannon eSorrentino ma anche qui non mancano i colpi di scena tra baci, uscite con inseguimenti e addii.L’ultima sorpresa arriva dal trono di, cui è stato dedicato il finale dell’ultima puntata andata in onda. Maria De Filippi ha mandato in onda una clip in cui la tronista viene informata da un autore circa il suo corteggiatore Francesco: è praticamentenel nulla. “Doveva venire alle 11 qua agli studi, ma non si è presentato. La produzione lo contatta dice tutto ok, ma poi non risponde più al telefono”.