Roma Koné dal 1? con il Parma | Ranieri si affida al suo faro

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta per arrivare il momento di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria, i giallorossi desiderano trovare una volta per tutte la continuità mai avuta nell’arco di questa stagione. L’obiettivo è quello di risalire la china di una classifica deficitaria, di avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con il, in programma domenica 22 dicembre alle 12:30 allo stadio Olimpico. Un match estremamente complicato, contro un avversario insidioso.I ducali arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale e, di questo, Claudioè ben consapevole. Il coach di Testaccio avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione e sarebbe pronto a ricomporre la fondamentale coppia della mediana.