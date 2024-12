.com - Roma, al via la Christmas Run 2024 di Sant’Egidio: partenza il 22 dicembre

La 14ª edizione dellaRunforche si svolgerà ail 22è stata presentata questa mattina nella Sala Laudato si’ del Campidoglio. Tra i partecipanti alla conferenza stampa figurano Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, Sandro Petrolati, capogruppo capitolino di Demos, Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport diCapitale, Elio Tomassetti, Presidente del MunicipioXII, Stefano Orlando della Comunità die Claudio Santini, ideatore dellaRun.L’evento si svolgerà domenica 22conalle 9:30 dall’ingresso di Villa Pamphili, in via Leone XIII n. 30, nei pressi del centro anziani. La corsa, aperta a tutti e non competitiva, accoglie corridori, camminatori e appassionati di ogni età.